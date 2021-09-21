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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود تكشف

كيفية الحفاظ على البشرة مع تغيرات الفصول.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن اختلاف الفصول يؤثر سلبيا على صحة البشرة، ويجعلها غير نضرة ومليئة بالتصبغات .

وتابعت دينا أبو السعود، خلال برنامج "ست الستات"، على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة، وهو من الشيء الصعب توفره في أي كريم آخر.

ولفتت دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي وزبدة الشيا وزبدة الكاكاو، وهو ما يتناسب مع البشرة الجافة، والبشرة الدهنية.

وفي تصريحات سابقة، قالت خبيرة التجميل إن كريم بينكي يحتوي على مكونات طبيعية، تعمل على إزالة الهالات السوداء، والبقع والتصبغات، والنمش، بالإضافة إلى أنه يمد البشرة بالترطيب والمحتوى المائي.

وأكدت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يناسب كل أنواع البشرة، مشيرة إلى أن استخدامه مهم خاصة في فصل الشتاء لأنه يعمل على تجفيف البشرة إلى حد ما.

وشددت خبيرة التجميل على ضرورة النوم بشكل جيد وعدم السهر، والابتعاد عن كل ما يسبب التوتر، مشيرة إلى أن التوتر يؤثر بطريقة سلبية على نضارة البشرة بطريقة مباشرة.

دينا أبو السعود اخبار التوك شو خبيرة التجميل البشرة الجافة كريم بينكي

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