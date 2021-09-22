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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. رجال سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في نصف نهائي بطولة القاهرة

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يواجه نظيره فريق مصر للتأمين في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة منطقة القاهرة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة استاد القاهرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة عروضه القوية بعد تحقيق الفوز في مواجهاته الماضية في البطولة.


على صعيد آخر، حل فريق رجال سلة الأهلي على رأس المجموعة الثالثة في البطولة العربية المقرر إقامتها بنادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 سبتمبر الحالي، وحتى 9 أكتوبر المقبل، وضمت مجموعته كلا من: «وداد بوفاريك الجزائر»، وحضرموت اليمن، والفتح «السعودية».


وتبدأ البطولة بإقامة مباريات الأدوار التأهيلية التي تجمع18 فريقا، حيث تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية بصالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندري.


وأسفرت القرعة عن تواجد الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الأولى الي جانب أندية بليدة «الجزائر»، الميناء «اليمن»، اتحاد الفتح «المغرب».


وضمت المجموعة الثانية أندية الشارقة «الإمارات»، اليرموك من الكويت، الوكرة «قطر»، اليونان «السودان»، الزهراء «تونس».


وتضم المجموعة الرابعة أندية بيروت «لبنان»، البطائح «الامارات»، الكويت الكويتي ، الغرافة «قطر»، المنامة «البحرين».


ويشارك في البطولة 18 فريقا هي أندية الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

 

النادي الأهلي فريق مصر للتأمين بطولة منطقة القاهرة استاد القاهرة رجال سلة الأهلي

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