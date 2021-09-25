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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: مشروع تحسين جودة الهواء يحول المدن إلى مساحات خضراء.. فيديو

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مشروع تحسين جودة الهواء يأتي بالشراكة مع عدة جهات بعمل جماعي مشترك لتكون المدن المصرية مدن خضراء بالتعاون مع البنك الدولي.


وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نعمل على مدينة القاهرة الكبرى وهناك جزئية خاصة بالنقل الداخلي والتركيز على تحويل إدارة المطارات لإدارة تتسم بالرشد، فضلا عن تحويل الأتوبيسات من الشمعة السوداء إلى الشمعة البيضاء وهي الغاز الطبيعي أو الكهرباء".

 

وتابع: "مشروع إدارة تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في محافظات القاهرة الكبرى  القاهرة والقليوبية والجيزة  والممول من البنك الدولى بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار".

 

وأشار: "نعمل على توفير 100 أتوبيس جديد تعمل بالطاقة الكهربائية"، مردفا: "بدأنا في المشروع مع البنك الدولي فى 2019 وبدأنا فى عملى التنفيذ وسنبدأ فى عملية التخطيط لمدينة المخلفات وستكون أكبر مدينة للمخلفات الصلبة على 1200 فدان".

 

وأكد: "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يوليان اهتماما كبيرا  للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك لضمان نجاحها خاصة في ظل توفير التمويل اللازم لتنفيذها بجميع محافظات الجمهورية".


وأوضح أن إدارة المخلفات تهتم بالتخطيط والتنفيذ والرقابة عليها وتكوين الكوادر البشرية على إدارة هذا الملف ونحن حريصون أن تكون البرامج الثلاثة البنية التحتية وإدارة العقود والتشغيل التى تنفذ فى 4 محافظات حاليا وإنشاء إدارات فى المحافظات تضم كوادر مدربة ونهتم بالمتابعة والصيانة.

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