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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط توافق على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى

اجتامع محافظ دمياط
اجتامع محافظ دمياط

قررت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١. حيث تم النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى وفقاً للجداول المرفقة. 

فيما وقد اكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم انه يتم قبول الطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، بالمدارس الفنية حسب محل إقامة ولى الامر وحسب التنسيق المُعلن لكل إدارة، مشيرًا إلى أنه يتم القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية، كما نوه إلى أنه فى حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقه ولى الامر عن الإدارة التعليمية التى حصل منها على الشهادة الإعدادية يتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقه ولى الامر بعد الحصول على موافقة مدير عام التعليم الفنى، كما لايحق للطالب التقدم إلى مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج من الإدارات التعليمية عدا دمياط الجديدة، الا فى حالة عدم وجود النوعية او التخصص الذى يرغب فى الالتحاق به باداراته التعليمية.

 كما اشار إلى أنه فى حالة رغبة الطالب فى الالتحاق بتخصص غير موجود باداراته التعليمية،يتقدم ولى الامر بطلب لمدير عام التعليم الفنى الالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذى يرغب الالتحاق به، على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المعلن والتخصص المطلوب داخل المدرسة، وإذا سمحت الكثافة بذلك، كما يقبل طلبة التعليم العام الحاصلين على مجموع من (١٧٠:١٤٠) فى التعليم المهنى، على أن يستثنى من شروط النطاق الجغرافى والمجموع "كما يمكن الموافقة على تحويل الطالب لنظام العمال فى حالة طلبه" وذلك فى الحالات التالية.. طلبة الدمج وأبناء دور رعاية الأيتام وذوى الإعاقة وأصحاب الأمراض المستعصية (أمراض القلب، الأورام، ضعف المناعة، الفشل الكلوى) وذلك بتقرير طبى معتمد من القومسيون الطبى للطلبة.

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