علي عيسى :  خطوات مهمة لوزير قطاع الأعمال لإعادة هيكلة الشركات وتطويرها

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اتخذ خطوات مهمة في إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال الاعتماد على فكر القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها لجنة التصدير بالجمعية بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي ستواجه الوزير في ذلك، ولكن تلك الخطوات هامة لإعادة القطاع العام إلى مكانته وبريقه.

وأشاد عيسى بتعيين الوزير لنائب رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي بمنصب رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن الندوة اليوم تأتي بهدف التعريف بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف استخدامه في الترويج للمنتجات المصرية للنفاذ بها إلى الأسواق العالمية وخاصة السوق الإفريقي، من خلال مروجين محترفين في 16 فرعا / نقطة ارتكاز لشركة جسور في كبرى المراكز التجارية في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن اللجنة تسعى للتعاون مع الوزارة من اجل التغلب على بعض المعوقات التي تواجه التصدير، وخاصة في الشحن والذي يعد عنصرا أساسيا وحيويا للتصدير.