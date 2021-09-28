عاجل
النيابة الإدارية تطلق الإصدار الأول من تطبيقها للهواتف لمساعدة المواطنين التعليم العالي : بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة المولد النبوي الشريف خلال اجتماعه مع وزير العدل لمتابعة جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي .. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم .. والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة عقبة وحيدة في طريق الزمالك للتجديد مع أشرف بن شرقي .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم سماع الأغاني للترفيه.. دار الإفتاء تجيب

حكم سماع الأغاني
حكم سماع الأغاني

حكم سماع الأغاني للترفيه.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، سؤالاً يقول صاحبه: هل الأغاني حرام ؟ 

 

حكم سماع الأغاني للترفيه

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً على السائل:"هناك أغاني تشع فى نفس الإنسان حالة من عدم الاتزان أو حالة نفسية سلبية أو تدعو الإنسان للوقوع فى الفاحشة والمحرمات وهذه من المحرمات، وبجوار ما تحدثه من آثار سلبية فى النفس فبسبب هذه الآثار كانت غير جائزة ومكروهة".

 

واستطرد عبد السميع : "هناك نوع من الغناء هو مقبول ومحبب إلى النفس ويرتقي بالنفس ويساعدها على التغلب على المشكلات وعلى الاستقرار والسعادة ومن يأتي قول النبى صلى الله عليه وسلم "ساعة وساعة"، وهذا الكلام الجميل الذى نسمعه حينما يقول أحمد شوقى وتغنيها أم كلثوم :" أبا الزهراء قد جاوزت قدري.. بمدحك بيد أن لى انتسابا.. فما عرف البلاغة ذو بيان.. إذا لم يتخذك له كتاباً.. مدحت المالكين فزدت شرفاً.. فحين مدحتك اجتزت السحاب".

 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "هذه كلمات جميلة ومعاني راقية لا يقال إن هذه الكلمات محرمة ولا يجوز سماعها وربما كان مثلها كل الكلمات التى تعبر على وجود الإنسان، وأم كلثوم تقول أيضا :"كانت الأيام فى قلبى دموع بتجري.. وأنت تحلالك دموعي وهى عمري"، .. هذا تعبير عن حالة الشجن التي تحدث للإنسان حينما يفقد الحبيب، فكل هذه المعانى معانى إنسانية لا يقال إنها محرمة ولا منهى عنها لكن الذى يٌحرم هو الذى يضيع هيبة الإنسان أو يوقعه فى الفواحش أو الموبقات أو يجعله يفكر فى المحرمات فكل هذا لا يجوز.

 

ما حكم سماع الأغاني؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في إجابته عن سؤال ما حكم سماع الأغاني؟، إن الأغاني عبارة عن كلام ما كان حسنا فهو حسن وما كان قبيحا فهو قبيح.
وأوضح أمين الفتوى أن الأغاني التى تثير الشهوات وتدعو إلى فحش أو معصية أو رذيلة أو يصاحبها منكر كالخمور أو رقص وما شابه، حرام.
وأشار إلى أن الأغاني التى بها كلام حسن مقبول لا يتنافى مع الأعراف والعادات ولا تثير الشهوات ولا تدعو إلى فحش أو منكر ولا يصاحبها معصية، جائزة ولا شيء فيها إن شاء الله.

حكم سماع الأغاني للترفيه الأغاني مش حرام هل فلوس الأغاني حرام من قال إن الغناء حرام هل الأغاني الوطنية حرام

ترشيحاتنا

حكم الزواج بدون ولي .. دار الإفتاء تجيب

صندوق تحيا مصر: قافلة أبواب الخير تهدف إلى طرق مليون باب

منهم مصريان .. العرب يصنعون الفارق في انتخابات البرلمان الألماني

أبلغ عن لوحة أثرية.. الأعلى للآثار يكافئ المواطن يحيى طه

علاج التهاب الحلق بسرعة.. بـ 8 طرق طبيعية

حمو بيكا يشكو من أزمة فيديوهات اللايف عبر فيسبوك..ورسالة ل مارك زوكربيرج

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش: محمد صلاح هو قائد منتخب مصر الأول طوال فترة تواجدي

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

بعد صدمة محمد صلاح.. شارة القيادة تكشف المستور داخل ليفربول

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

عزل الإعلامي محمد شردي في الأردن بعد إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

مش أول مرة.. شاهد لحظة ضرب الرئيس الفرنسي ماكرون بالبيض في ليون

فيديو جراف.. معجزات ربانية.. بئر زمزم التي لم يجف ماؤها منذ 5 آلاف عام

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

وزير الدفاع: المصريون يصنعون حقبة جديدة من التاريخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ