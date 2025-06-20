رسميا .. أول فريق يغادر بطولة كأس العالم للأندية

حسم أوكلاند سيتي النيوزيلندي أولى بطاقات الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نهاية 6 مباريات من منافسات الجولة الثانية ضمن دور المجموعات الذي يضم 16 مباراة إجمالاً.

وجاء وداع أوكلاند سيتي للبطولة بعد تلقيه خسارة ثقيلة جديدة أمام بنفيكا البرتغالي بسداسية نظيفة ضمن لقاءات المجموعة الأولى، ليظل الفريق النيوزيلندي بلا رصيد من النقاط بعد جولتين.

وكان أوكلاند قد استهل مشواره في البطولة بهزيمة قاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 10-0، قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية أمام بنفيكا، ليؤكد خروجه الرسمي بعد تعذر وصوله إلى أي من المركزين المؤهلين في مجموعته، مع ارتفاع رصيد بنفيكا إلى 4 نقاط، وسبق لبايرن أن حقق الانتصار عليه في المواجهة المباشرة.

وبحسب لوائح البطولة، تمنح نتائج المواجهات المباشرة أولوية في حسم مراكز التأهل، ما جعل كلاً من بنفيكا وبايرن ميونيخ يتفوقان حسابيًا على أوكلاند سيتي ويقصيانه من المنافسة مبكراً.