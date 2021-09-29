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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأمريكي

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الاثنين الماضي، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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مستشار الأمن القومي الأمريكي للرئيس السيسي: ملتزمون ببذل الجهد لضمان الأمن المائي المصري

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CNN: مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي الأمير محمد بن سلمان في الرياض

‏‎وفي الشأن اليمني، أكد ولي العهد السعودي على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

 

من جانبه أكد سوليفان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة العربية السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة.

 

‏ودعت السعودية والولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة ولي العهد السعودي جو بايدن الأمير محمد بن سلمان مستشار الأمن القومي الأمريكي أزمة اليمن

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