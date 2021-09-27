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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي الأمير محمد بن سلمان في الرياض

CNN: مستشار الأمن
CNN: مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي الأمير محمد بن سلمان

قال البيت الأبيض إن  مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يرافقه كبير مبعوثي الإدارة الأمريكية إلى اليمن.

 

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر قوله إن سوليفان سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم “الاثنين”، إلى جانب شقيقه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في محاولة لإنهاء الأزمة في اليمن.

 

ويعد سوليفان هو أكبر مسؤول أمريكي يزور المملكة العربية السعودية خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن إن سوليفان يتوجه إلى الرياض اليوم الاثنين وسيزور أيضا دولة الإمارات، شريكة السعودية في التحالف العربي العسكري باليمن.

 

وفي وقت سابق، تم إلغاء زيارة وزير الدفاع لويد أوستن التي كانت مقررة إلى المملكة العربية السعودية الشهر الجاري، بسبب "مشكلات تتعلق بالجدول الزمني".

مستشار الأمن القومي الأمريكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرياض جيك سوليفان

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