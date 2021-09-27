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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء 28 مليون فحص لفيروس كورونا

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن إجراء أكثر من 28 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت القطاعات الصحية السعودية إنه تم إجراء (28.553.941) فحصا مخبريا لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة حتى الآن.

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وأوضحت الصحة السعودية أن الطاقة الاستيعابية للفحوصات في المملكة على مستوى القطاعات كافة تتجاوز 130 ألف فحص يوميا، لافتةً إلى أن 90% من النتائج تصدر خلال أقل من 18 ساعة، وأن 99% من النتائج تصدر خلال أقل من 24 ساعة، وهذا يضع المملكة ضمن أعلى دول العالم سرعة وجودة في هذا النوع المتقدم من الفحوصات.

‏وأضافت أن عدد المختبرات الفاحصة لفيروس كورونا المعتمدة من قِبل هيئة الصحة العامة تبلغ 48 مختبراً في القطاع الحكومي و75 مختبراً في القطاع الخاص، مؤكدة أن عدد المختبرات التابعة لوزارة الصحة يبلغ 25 مختبراً بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف فحص يومياً.
 

السعودية فحص مخبري كورونا فيروس كورونا القطاعات الصحية السعودية

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