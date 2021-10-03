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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جناح الكويت في إكسبو دبي 2020: تصميم مبتكر يجسد نشأة وطن وكفاح شعب

الكويت
الكويت

توافد العديد من زوار معرض «اكسبو دبي 2020» إلى جناح الكويت، مستمتعين بالتنقل بين أروقته والذي يقدم لهم الكويت تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، بصورة متكاملة تجسد ثقافتها وهويتها العربية والإسلامية الأصيلة وتبرز مآثرها الإنسانية.

ووفق وكالة “كونا”، تشارك دولة الكويت بجناح في المعرض العالمي «إكسبو دبي 2020» شامخاً بين أجنحة مختلف دول العالم بتصميمه المبتكر الذي يجسد قصة نشأة وطن وكفاح شعب أفنى حياته في بناء دولة تقف اليوم جنباً إلى جنب مع دول العالم المتحضر.

كانت المفوض العام لدولة الكويت في معرض (إكسبو دبي 2020) منيرة الهويدي، أكدت أن الجناح الكويتي المشارك في المعرض سيكون متميزًا، واصفة إياه بأنه يعكس صورة البلاد المشرقة في هذا الحدث العالمي الكبير.

وقالت إنه تم الترتيب لافتتاح الجناح الكويتي ليظهر بشكل مناسب ومشرف، موضحة أنه تمت بهذه المناسبة دعوة عدد من المسئولين الإماراتيين والدبلوماسيين الخليجيين في إمارة دبي.

وأضافت أن المشاركة في معرض (إكسبو دبي 2020) تهدف إلىإبراز دور الكويت الريادي والحضاري والثقافي والأدبي والفكري تحت شعار “كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة”، وذلك من خلال عرض كل ما تتمتع به مؤسسات الدولة من منتجات وأفكار متميزة في الجناح.

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