في عيد ميلادها.. تعرف على أخر أعمال الفنانة صابرين

يحل اليوم الاثنين الموافق ٤ اكتوبر، عيد ميلاد الفنانة صابرين.

قدمت الفنانة صابرين عددا كبيرا من الاعمال الفنية كان أخرها فيلم “عروستي” الذي يعرض في حالياً في السينمات.

يشارك في بطولة عروستي كل من أحمد حاتم وجميلة عوض و محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

كما قدمت صابرين، مسلسل واحد في الميه الذي حقق نجاح كبير جداً اثناء عرضه.

وحلت الفنانة صابرين، ضيفه على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وكشفت "صابرين"، عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال مسلسل "واحد في الميه"، قائله: "أصعب المشاهد عي التي كان بها بكاء ولا بكاء"، موضحه: "أنا شخصية بعيط بسرعة وأضحك بسرعة".

وأشارت: "كان مهم أزاي أوصل اللي جوايا أوي وأنا محافظة على طبيعة الشخصية"، مؤكده: "كانت تجربة جديدة وتوحدت مع الشخصية وحبيتها".

وعلقت "صابرين"، على مشاركتها في ملسل "واحد في الميه"،: "الشخصية كانت صعبة، وكان هناك مشاهد سببت لي تعب في العين"، متابعه: " أتذكر كان فيه مشهد لقيت قوعقة العين حدث لها اهتزاز من شدة التركيز".

وأشارت: "خال والدتي كان فاقد للبصر ةكانت هذه العائلة أكثر عائلة بتضحك في الكون، وكان عندهم تصالح نفسي رهيب، وهو ما ساعدني في تقديم الشخصية".

وأوضحت: "دور المرأة الكفيفة صعب جدا، واستغرق وقت طويل في التحضير، وعانيت جدا في مشاهد البكاء، حيث تحتاج إلى نزول الدموع دون أن تتحرك رموش العين، ولذا بذلت مجهودا كبيرا حتى يصدقني الجمهور".