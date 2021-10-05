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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوة أمنية عراقية تتصدى لتحركات من تنظيم داعش في كركوك

العراق
العراق

كشف مصدر أمني عراقي، عن أن قوة أمنية صدت تعرضاً نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

 

وقال المصدر إلى فضائية "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوة أمنية- وخلال مشاهدة في الكاميرات الحرارية لتحركات مشبوهة- تمكنت من صد تعرض لعدد من عناصر داعش على قطعاتها في ناحية الرياض في كركوك".

 

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، أمس الإثنين، إحباط محاولات ابتزاز إلكتروني بحق 5 نساء بعد تهديدهن بنشر صور ورسائل شخصية لهن أو التسليم إلى رغبات الجناة غير الأخلاقية.

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العراق: إحباط محاولات ابتزاز إلكتروني بحق 5 نساء بعد تهديدهن من الجناة

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وبحسب وسائل إعلام عراقية، ذكرت دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بيان  أن "مفارز الشرطة المجتمعية أوقفت حالتي ابتزاز إلكتروني لسيدة وفتاة في العاصمة بغداد، و3 حالات أخرى في محافظة الأنبار".


وأوضح البيان أن "المبتزين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن ورسائلهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".

 

وأضاف البيان أن الشرطة المجتمعية تمكنت من الوصول للمبتزين واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة وحذفت محتويات الابتزاز وأمّنت حسابات الضحايا.

 

وتسجل دوائر القضاء والمراكز الأمنية في العراق، بين الحين والآخر، جرائم ابتزاز إلكترونية غالباًً ما يكون ضحاياها من النساء والمراهقين، تندرج معظم دوافعها تحت أسباب المال والرغبات الشاذة.
 

محافظة كركوك تنظيم داعش الإرهابي العراق السلطات الأمنية في العراق ابتزاز إلكتروني

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