المصرية لنقل الكهرباء: 1.8 مليار دولار استثمارات الربط الكهربائي مع السعودية

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن هناك استثمارات عديدة خاصة بـ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى مليارا و800 مليون دولار.

وأضافت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ربط كهربائي بين السعودية ودول الخليج من خلال هيئة الربط الخليجي، والربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعني ربط مصر مع دول الخليج.

وأشارت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أن هذا المشروع يمثل أهمية كبرى للبلدين لكونه يعتبر النواة التي يقوم عليها السوق العربي المشترك للكهرباء، لافتة إلى أن هناك ربط كهربائي منذ فترة بين مصر وليبيا والأردن، ومؤخرًا مع السودان، ما يجعل من مصر محورا إقليمي لتبادل الكهرباء في المنطقة العربية.

وتابعت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المشروع يمثل أول مشروع في المنطقة العربية بنظام التيار المستمر، ومكوناته عبارة عن خطوط هوائية في الجانب المصري حوالي 335 كيلو، وكابل بحري في خليج العقبة يصل طوله لـ 22 كيلو، وخط هوائي في المملكة يصل لـ 1000 كيلو متر، ومحطات تحويل واحدة في مصر واثنان في الجانب السعودي، منوهة بأن الدولة تستهدف تحويل مصر لمحور إقليمي للطاقة على مستوى آسيا وإفريقيا وأوروبا، موضحة أن جاري عمل دراسات للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، والذي من خلاله يمكن للسعودية أن تربط مع القارة الأوروبية.