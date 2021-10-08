سارة سلامة تخطف الأنظار بأحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من داخل حمام السباحة، مودعة آخر أيام الصيف، ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وتتميز سارة سلامة، بإطلالتها الجريئة والمثيرة، التى تواكب عصر الموضة، حيث شاركت جمهورها- عبر حسابها بتطبيق الصور والفيديوهات “إستجرام”- صورا، كانت ترتدي خلالها “توب ابيض” مكشوف الصدر والأكتاف وهو ما جعل اطلالتها جريئة ومثيرة.

وأعربت الفنانة سارة سلامة، عن سعادتها بردود الأفعال علي مسلسل إسعاف يونس والذي يعرض عبر منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه حتى الآن، مضيفة: "المسلسل والدور نالا إعجاب الجميع وخصوصا الأطفال" .



ونوهت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، إنها سعيدة بتقديم الكوميدي وخاصة أنه ليس المرة الأولى التي تقدمه، فقد قدمته قبل ذلك في فيلم "كنغر حبنا"، مضيفة: قال لى حينها الفنان رامز جلال الكوميدي حلو معاكي وعندما تحدث معي الفنان محمد أنور عجبني الدور ووافقت على الفور".



يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.



مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.