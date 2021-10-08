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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

ننشر نتيجة انتخابات نقابة الأطباء الفرعية في دمياط

نتيجة انتخابات الاطباء
نتيجة انتخابات الاطباء بدمياط

أسفر فرز انتخابات النقابة الفرعية للأطباء في محافظة دمياط، عن فوز كل من الدكتور محمد بدران ، والدكتور أحمد عبد الله علي مقاعد تحت السن ، كما أسفرت عن فوز كل من الدكتور عبد العزيز فودة والدكتور أحمد عريف علي المقعدين فوق السن.

وشهدت انتخابات التجديد النصفى إقبال متوسط عقب أداء صلاة الجمعة، في مقر نقابة الأطباء الفرعية في منطقة الأعصر بدمياط.

كما ترشح من محافظة دمياط الدكتور أحمد البلتاجي، علي مقعد قطاع شرق الدلتا.

والجدير بالذكر انه كان يتنافس على مقعد شرق الدلتا فوق 15سنة 3مرشحبن هم :الدكتور أحمد البلتاجى، احمد شوشة، ايمن سالم للفوز بمقعد واحد. ويتنافس على مقعد اعضاء نقابة دمياط فوق السن 15سنة 8 مرشحين للفوز بمقعدين وهم : الدكتور إبراهيم العاصى ان شاء أحمد بدر الدين، احمد عريف، باسم شمس الدين حسام الدين مصطفى، عبد العزيز فودة، عبير قويطة، وفاء الحسينى وعلى مقعد اقل من 15سنة ترشح 3مرشحين للفوز بمقعدين هم :أحمد عبد لله، محمد عزب، محمد بدران.

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دمياط محافظة دمياط اطباء دمياط نقابة الأطباء نتيجه الانتخابات

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