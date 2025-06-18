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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تحذّر الولايات المتحدة من التدخل عسكريا ضد إيران

حماس
حماس
قسم الخارجي

أصدرت حركة حماس بيانًا تعليقًا على الأنباء التي ترددت حول عزم الولايات المتحدة التدخل عسكريًا ضد إيران ودعما لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس في بيانها إن التهديدات الأمريكية بالتدخل عسكريًا ضد إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأدانت حماس، التهديدات الأمريكية معربة عن رفضها المطلق لاستمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، بما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم في الإقليم والعالم.

وأوضحت حماس أن التصريحات الصهيونية التي تزعم أن لا مدن آمنة من إسرائيل في الشرق الأوسط، تعبّر عن عقلية استعمارية متغطرسة، وتكشف نوايا عدوانية تهدّد استقرار المنطقة وشعوبها.

وحذرت حماس من خطورة التورّط الأمريكي المباشر في أيّ عدوان عسكري على إيران، وحملت واشنطن والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة.

وأكدت الوقوف إلى جانب إيران وشعبها، ودعمها حقّها المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها الوطنية.

ودعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحّد ومسؤول في مواجهة العربدة الصهيونية، ورفض العدوان على إيران، والحيلولة دون استمراره، حمايةً لأمن المنطقة ومصالح شعوبها.

حماس الولايات المتحدة إيران جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس

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