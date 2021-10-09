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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال حوارها مع أبلة فاهيتا..

رزان مغربى تتعرض لموقف محرج على الهواء.. وتتحدى البلالين بكعب عالى

رزان وأبلة فاهيتا
رزان وأبلة فاهيتا

حلت الفنانة رزان مغربى اليوم  الجمعة على  برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وإبنتها كارو والمذاع عبر فضائية اون اى .

 

أم 44| أبلة فاهيتا تحرج رزان مغربي على الهواء.. شاهد


وقالت رزان مغربى خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية   on e، إن اسمها الحقيقى هو رزان عبد الوهاب المغربى، واسم دلعها “قطقوطة” و"زوزو"،لافتة إلى ان معنى اسمها هو الرزانة والهدوء .


ولفتت رزان مغربى إلى أن تاريخ ميلادها 19 أغسطس وداعبتها قائلة: “مش فاكرة عندى كام سنة، كنت صغيرة “، مشيرة إلى أن انها تمتلك ابنا واحد يدعى ”رام”.


وأشارت إلى أن أكثر وزن وصلت إليه، كان 44؛ لتفاجئها “كارو”، ابنه أبلة فاهيتا، برد ساخر: "أنتى أم 44" .


ده بيخوف.. رزان مغربى تصدم الجمهور بحجم كعب حذائها


وقالت رزان مغربى خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية   on e ، أن أطول كعب ارتدته 44 سم وقامت بعرضه أثناء الحلقة لترد كارو ابنه أبلة فاهيتا " ده  كعب ضخم وبيخوف" .


وأشارت إلى أن هذا الكعب تحفة هنية صممه أحد عارضى الأزياء لوالدتها ويمتاز بتصميمه الجذاب واكسسوارته الفخمة ، لافتة إلى أن اسمها الحقيقى هو رزان عبد الوهاب المغربى واسم دلعها " قطقوطة و زوزو " ،  لافتة إلى ان معنى اسمها هو الرزانة والهدوء .

 

رزان مغربى تتحدى البلالين بكعب عالى.. شاهد


وقامت رزان مغربى خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية on e ، بالضغط على البلالين وتفريغ الهواء بداخلهم باستخدام الكعب العالى الخاص بها خلال 30 ثانية جعلها تجرى مسرعة لتنفيذ هذه المهمة وتنجح بإتمامها فى الوقت المقررلها .


وأشارت إلى أن هذا الكعب تحفة فنية صممه أحد عارضى الأزياء لوالدتها ويمتاز بتصميمه الجذاب واكسسوارته الفخمة ، لافتة إلى أن اسمها الحقيقى هو رزان عبد الوهاب المغربى واسم دلعها " قطقوطة و زوزو " ،  لافتة إلى ان معنى اسمها هو الرزانة والهدوء .


فستان أحمر.. رزان مغربى تفاجئ أبلة فاهيتا بهدية على الهواء

 

وقدمت رزان مغربى خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية  on e ، هدية لأبلة فاهيتا عبارة عن فستان أحمر ملئ بالمجوهرات والاكسسوارات الفخمة .


واستقبلت فاهيتا الهدية بفرحة شديدة وعقبت " الفستان أحمر روج وجميل خالص أموت فى الرشوة هى دى الضيوف الحلوة مش اللى بيجولى ايد ورا وايد قدام "


بالصاجات.. رزان مغربى تفاجئ أبلة فاهيتا برقصة على الهواء

 

وقدمت رزان مغربى خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية   on e ،  وصلة رقص ب " الصاجات " على أغنية تبقى معدية ضمن عقاب قد طبق عليها ضمن تطبيق حكم عليها فى احد الألعاب التى طرحتها عليها أبلة فاهيتا.

وداعبت رزان مغربى أبلة فاهيتا عن شكل الصاجات لترد فاهيتا " دى صاجات المرحوم كان بيلبسهوملى طول النهار لما كنت بنضف البيت".

وقد حلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا - لايف من الدوبلكس" الذي يعرض منتصف ليل اليوم الجمعة على قناة “ON”.
 

ونشرت الصفحة الرسمية علي إنستجرام لـ أبلة فاهيتا صورا لها برفقة رزان مغربي، وكتبت "حرابئ بلا قيود.. الليلة دي الساعة ١١ لايڤ من #الدوبلكس على @ontv مع @razanelmoghrabi"


يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي، فيلم "صابر وراضي" بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

في سياق آخر، قدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومُهيب عبد الهادي، برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، حيث كانت تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة، ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.

 

 

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