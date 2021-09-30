رزان مغربي تخطف قلوب جمهورها بفستان أورنج

حرصت الفنانة رزان مغربي على مشاركة متابعيها وجمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت رزان مغربي بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أنيق أورنج مكشوف من الكتف، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية.



يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي مشاركتها في فيلم "صابر وراضي" بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

في سياق آخر، قدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومُهيب عبد الهادي، برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، حيث كانت تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة، ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.