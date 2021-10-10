مهام عمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف وفقا للائحة البرلمان

نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف

تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالقيام بالأعمال الآتية:

1-الشئون الدينية.

2-شئون الدعوة الإسلامية.

3-المساجد ودُور العبادة.

4-الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البِرِّ.

5-التعليم الأزهرى.

6-التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.