عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعهد القومي للبحوث الفلكية ينظم فعاليات المؤتمر العربي السابع للفلك والجيوفيزياء

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 يُنظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برعاية الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الجامعة العربية، فعاليات المؤتمر العربي السابع للفلك والجيوفيزياء، بمقر المعهد بحلوان، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 14 أكتوبر 2021، بحضور مفتي الجمهورية، وقيادات البحث العلمي ولفيف من ممثلي الوزارات المعنية وعدد من سفراء الدول المشاركة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية والأساتذة المتخصصين من تلك الجهات.

 

ويبلغ عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر، 200 بحث من مصر وأكثر من ثلاثين دولة من الدول العربية والأجنبية والتي سوف تُناقش المستجدات البحثية في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء والجيوفيزياء التطبيقية والبيئية والزلازل.

txt

"أكاديمية البحث العلمى": ضخ 70 مليون جنيه منح لأقسام الرياضيات والفيزياء

txt

وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو

 وعلى هامش المؤتمر، سيتم عقد عدد من ورش العمل التي ستُناقش عددًا من الموضوعات منها: الطاقة المتجددة - التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديناميكية البحيرات الصناعية، البحث عن المواقع الفلكية المُحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التلسكوب البصري المصري الكبير.

 

ومن جانبه، أشار د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه من فعاليات المؤتمر عقد الاجتماع الثاني للمُنسقين الوطنيين لمبادرة الحد من المخاطر، والتي تعُد واحدة من أهم محاور مبادرة الحزام والطريق، بحضور ومشاركة إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين. 

التعليم العالي المعهد القومي للبحوث الفلكية الطاقة المتجددة المعاهد البحثية المعهد القومي للبحوث

ترشيحاتنا

كيف تحسب زكاة الذهب؟.. الإفتاء توضح

3 منتخبات أوروبية تقترب بقوة من كأس العالم قطر 2022

بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.. الانتهاء من مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر

ضحكوا أثناء عزف النشيد.. غضب مغربي بسبب تصرف رباعي أسود الأطلس |فيديو

زلزالان يضربان الجزائر في أقل من 24 ساعة

24 أكتوبر.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

في 12 مدينة جديدة.. المجتمعات العمرانية تجهز لأضخم طرح لوحدات إسكان.. تفاصيل

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

24 أكتوبر.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

الصعيدي الفصيح يروج للمنتجات الوطنية.. ماذا قال صاحب «الطفاية دي» لرئيس الجمهورية؟

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

فيديو

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

رانيا يوسف: التبرع بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ