المعهد القومي للبحوث الفلكية ينظم فعاليات المؤتمر العربي السابع للفلك والجيوفيزياء

يُنظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الجامعة العربية، فعاليات المؤتمر العربي السابع للفلك والجيوفيزياء، بمقر المعهد بحلوان، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 14 أكتوبر 2021، بحضور مفتي الجمهورية، وقيادات البحث العلمي ولفيف من ممثلي الوزارات المعنية وعدد من سفراء الدول المشاركة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية والأساتذة المتخصصين من تلك الجهات.

ويبلغ عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر، 200 بحث من مصر وأكثر من ثلاثين دولة من الدول العربية والأجنبية والتي سوف تُناقش المستجدات البحثية في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء والجيوفيزياء التطبيقية والبيئية والزلازل.

وعلى هامش المؤتمر، سيتم عقد عدد من ورش العمل التي ستُناقش عددًا من الموضوعات منها: الطاقة المتجددة - التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديناميكية البحيرات الصناعية، البحث عن المواقع الفلكية المُحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التلسكوب البصري المصري الكبير.

ومن جانبه، أشار د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه من فعاليات المؤتمر عقد الاجتماع الثاني للمُنسقين الوطنيين لمبادرة الحد من المخاطر، والتي تعُد واحدة من أهم محاور مبادرة الحزام والطريق، بحضور ومشاركة إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين.