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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، القاهرة صباح اليوم الأحد متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الدورة (212) للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري.

 

ومن المقرر أن يلقى الوزير بيان مصر و كذلك بيان المجموعة العربية أمام المجلس، وذلك مساء غداً الإثنين.

 

كما يناقش المجلس فى دورته الـ 212  الأوضاع الخاصة بمجالات التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي، فضلاً عن الاستماع لكلمات ممثلي الدول الأعضاء فيما يخص مختلف القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة.

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ومن ناحية أخرى، يلتقى  د.خالد عبد الغفار مع مسئولي  الشركة الاستشارية، وشركة المقاولات ومدير مشروع إنشاء بيت مصر بباريس؛ للوقوف على آخر  مستجدات إنشاء بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.

 

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) هي إحدى الوكالات الأممية المنبثقة من الأمم المتحدة، وتم تأسيسها عام 1945؛ بهدف إرساء مبادئ السلام من خلال ميادين التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات، كما أن جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة لليونسكو وانضمت لعضوية المنظمة عام 1946، ولليونسكو أجهزة رئيسية هى: (المؤتمر العام – المجلس التنفيذي)، وتعقد دورة المؤتمر العام مرة كل سنتين، كما يعقد المجلس التنفيذي مرة كل ستة أشهر، ويضم 58 دولة عضو من أعضاء اليونسكو.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية العاصمة الفرنسية باريس جمهورية مصر العربية

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