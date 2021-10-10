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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لأبناء سيناء بواقع 1%

لقاء نواب سيناؤ بوزير
لقاء نواب سيناؤ بوزير التعليم العالي

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة  الدراسي 2020-2021م. بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولي أمره من المقيمين فعليا في محافظة شمال سيناء قبل الامتحانات.
 

٢%

وقال النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن العريش، إنه تقدم وزملاؤه من مجلسي النواب والشيوخ بطلب لتخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد العليا لأبناء سيناء بواقع2% أسوة بالأعوام الماضية.

 

كما  سبق أن قدم  اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تقديم طلب إلى مجلس الوزراء، خاص بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة بنسبة ٢%،  أسوة بما تم خلال الأعوام الماضي.
 

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قضايا قري المثلث الأخضر أمام محافظ شمال سيناء

تخفيض الحد الأدنى القبول الجامعات

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