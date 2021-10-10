عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحسن الوضع الأمني.. الخارجية الليبية تدعو البعثات الدبلوماسية للعودة

أرشيفية
أرشيفية

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الأحد، البعثات الدبلوماسية كافة، للعودة وممارسة مهامها من داخل ليبيا، بعد تحسن الوضع الأمني هناك.

وقال مكتب وكيل الشؤون القنصلية في الوزارة، مراد محمد حميمة، في بيان وجهه إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية، إن ”التوافق الذي تم بين كافة الأطراف الليبية، وتوج بتشكيل حكومة وحدة وطنية انعكس أداؤها بشكل إيجابي على استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا بشكل عام، والعاصمة طرابلس بشكل خاص، أعاد الحياة إلى طبيعتها، الأمر الذي تنتفي معه مبررات استمرار إقامة ونشاط كافة البعثات من خارج ليبيا“.

عقيلة صالح: نعتمد على دعم الجزائر لخروج ليبيا من أزمتها

ليبيا.. قرار عاجل من الدبيبة بعد فرار آلاف المهاجرين في طرابلس

وثمن البيان موقف الدول التي أعادت نشاط بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة طرابلس وقنصلياتها في مدينة بنغازي، ومنها: مصر، وإيطاليا، وفرنسا، واليونان، وألمانيا، وفلسطين، وباكستان، وتركيا، وبنجلاديش، والسودان، وبريطانيا، وإسبانيا، واليمن، ولبنان، والنمسا، وهولندا، والصومال، إضافة إلى بعثات: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصليب الأحمر، والساحل والصحراء، والاتحاد الأفريقي.

ودعا البيان، الذي تناقلته وسائل إعلام محلية- بقية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، للعودة إلى ممارسة مهامها من مقراتها في العاصمة طرابلس، ومن القنصليات التابعة لها في المدن الليبية الأخرى.

وشدد بالنسبة للسفارات على ”أهمية العودة إلى تقديم خدماتها للمواطنين والمؤسسات الليبية والمقيمين من الداخل أو فتح مكتب تابع للسفارة يتولى استلام كافة طلبات التأشيرة والمسائل الخدمية الأخرى، وإتمام الإجراءات المتعلقة بها وتسليمها دون الحاجة إلى سفر طالب الخدمة من مواطني ليبيا والمقيمين إلى مقر السفارة الحالي في الخارج“.

وأشار الكتاب إلى أنه ”في هذا الجانب، وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل، فإن وزارة الخارجية قد تلجأ إلى خيار تحديد السفارات الليبية في الخارج التي ستكلف باستلام طلبات منح تأشيرات الدخول للأراضي الليبية، كذلك مراعاة المدة الزمنية عند منح التأشيرة بمختلف أنواعها والخدمات القنصلية الأخرى، حسب الإجراء الذي تتخذه كل دولة على حدة“.

مصر ليبيا تركيا بريطانيا لبنان باكستان الوحدة الوطنية السودان فرنسا حكومة الوحدة الوطنية الليبية الوحدة الوطنية الليبية المؤسسات الليبية

موضوعات متعلقة

ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي بالقرب من خزان فروه

عقيلة صالح: نعتمد على دعم الجزائر لخروج ليبيا من أزمتها

ترشيحاتنا

وزير التعليم: توزيع 13 مليون وجبة على طلاب المدارس في المحافظات

طارق شوقي: نسبة الحضور أول يوم دراسة أكثر من 95٪

الزناتي وقابيل يفوزان بالمركز الثالث لفئة الـ T1 برالي الساحل الشرقي

طارق شوقي: طورنا التعليم في 3 سنين وبعض الدول حققت ذلك بعد 30 عاما

حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة على الصعيد

من أجل التوعية بـ 4 قضايا أساسية|التضامن تطلق «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مستشار الرئيس للصحة يوضح «متى تنتهي موجة كورونا الرابعة».. فيديو

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة على الصعيد

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

تعدى عليها جنسيا بجوار المقابر.. المشدد 10 سنوات لمتهم خطف فتاة معاقة بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد.. رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ