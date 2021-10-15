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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جومانا مراد بإطلالة عالمية على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

جومانا مراد وزوجها
جومانا مراد وزوجها

خطفت النجمة جومانا مراد، الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خلال سيرها على السجادة الحمراء برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو.. وذلك بإطلالة استثنائية وراقية من كبرى بيوت الأزياء العالمية.

جومانا مراد وزوجها 

وظهرت جومانا مراد، بفستان طويل منفوش يغلب عليه اللون النيلي، بالإضافة إلى الزيتي، في لوحة فنية متكاملة من دار أزياء Dolce & Gabbana العالمية الشهيرة، متزينة بمجموعة مجوهرات فخمة من CHANEL و مرتدية جوانتي وحاملة بيدها شنطة من ماركة Prada.

وأعربت جومانا مراد، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية على التوالي، موجهة الشكر لمؤسسيه والقائمين عليه.. داعية الله أن يحفظ مصر وأن تستمر هذه الفعاليات الفنية لتحريك عجلة الثقافة والإبداع.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي حتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الجاري، والذي سيشهد عرض 80 فيلمًا متنوعًا بحضور نجوم وصناع الفن السابع من مختلف دول العالم.

من ناحية أخرى.. انتهت جومانا مراد من تصوير فيلمها الأمريكي North Of The 10، والذي يشاركها فيه مواطنها الفنان سامر المصري، حيث من المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية العربية والعالمية.

جومانا مراد جومانا مراد على السجادة الحمراء مهرجان الجونة افتتاح مهرجان الجونة أفلام جومانا مراد

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