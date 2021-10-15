الجيش اليمني: مقتل وإصابة 40 من الحوثيين في كمين جنوب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، أمس الخميس، سقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي في عملية لقواته بمحافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين للشهر الثامن توالياً، شمال شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "الجيش والمقاومة الشعبية نفذ كميناً محكماً استهدف الحوثيين في محيط الجُوبة جنوب مأرب".

وأكد "سقوط نحو 40 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح في الكمين".

في السياق، قال الجيش اليمني إن "طيران التحالف دمّر مخزن أسلحة وعربة (بي إم بي) في جبهة حَريب جنوب مأرب".

وبوقت سابق من الخميس، أعلن التحالف العربي، "تنفيذ 36 عملية استهداف لعتاد وعناصر مليشيا الحوثي في مديرية العَبدية خلال 24 ساعة، أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، وتجاوزت الخسائر البشرية 150 عنصراً إرهابياً".

وأشار التحالف إلى "أنه يعمل مع شركائه الدوليين والمنظمات الدولية لإنقاذ المدنيين في العَبدية".

ومنذ مطلع فبراير الماضي، تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.