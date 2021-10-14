التحالف العربي ينفذ 36 عملية عسكرية تستهدف 11 آلية و150 حوثيًا في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية بمحافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكد تحالف دعم الشرعية، علي تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية، مع خسائر بشرية تجاوزت الـ 150 عنصرًا إرهابيًّا.

وأضاف: "نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مأرب باليمن".

وكان مكتب الصحة في محافظة مأرب اليمنية أكد قصف ميليشيات الحوثي لها، وذلك أثناء تلقي عدد من الأطفال والجرحى المدنيين العلاج جراء إصاباتهم الناجمة عن استهدف الحوثيين لمنازلهم.

وقال مكتب الصحة، في بيان صادر اليوم الخميس "إن القصف أدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى، ومن بينهم جرحى حوثيون ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية".





وأكد البيان، أن المنطقة تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق، وقصف المستشفى الوحيد فيها، حيث لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن .