أحمد عفت: محمد فوزي مختلف ومتنوع في أعماله.. فيديو

قال الفنان أحمد عفت، إن الفنان الراحل محمد فوزي كان مختلفا ومتنوعا في أعماله، لافتا إلى أن أعماله كانت جديدة بالنسبة للمستمعين.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة المحور: كنت أظن أنه أول مغني يصدر أغنية للأطفال، وكل فترة من الزمن يظهر فنان يقدم شىئا متميزا من نوعه.

ومن جهته، قال محمد العسيري الشاعر والناقد الموسيقي، إن محمد فوزي هو ثاني مغني للأطفال وأول من غنى للأطفال هي أم كلثوم سنة 1936 أغنية تسمى "ناني"، مؤكدا أن محمد القصبجي هو الأستاذ المباشر وغير المباشر لمحمد فوزي .

وأضاف محمد العسيري إن محمد فوزي يعتبر أول فنان في الـ100 سنة الماضية وبعده ظهر بليغ، مؤكدا أن محمد فوزي هو صاحب النقلة الثانية في الموسيقى بعد سيد درويش .

وأوضح محمد العسيري ، أن هناك الكثير من السمات المشتركة بين محمد فوزي وسيد درويش .

دور محمد فوزي في تطوير الموسيقى

صمم الموسيقار محمد فوزي على أن يكسر احتكار الأجنبي لهذه الصناعة وينتج أسطوانات غير قابلة للكسر، بأسعار تقل مرتين عن أسعار أسطوانات الشركات الأجنبية. وهكذا ولدت «شركة مصرفون» عام 1958 وأنفق عليها صاحبها محمد فوزي كل مدخراته من عمله في السينما والتلحين والغناء، بل تفرغ لإدارتها من أجل أن يثبت أقدامها في أسواق الشرق الأوسط، غير أن الحكومة المصرية لجأت عام 1961 إلى تأميم الشركة، وتعيين صاحبها على رأسها كموظف براتب شهري مقداره مائة جنيه فقط، الأمر الذي تسبب لفوزي في الإحباط والإصابة بمرض نفسي وجسدي ليتوفى عام 1966 مأسوفا عليه .