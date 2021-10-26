هو سكورد: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية

كشف موقع" هو سكورد" العالمي للإحصائيات، عن قائمة اللاعبين الأفضل في آخر 6 مباريات هذا الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى

وجاء المحترف المصري محمد صلاح في المركز الأول بالقائمة وفقًا للتقييم منذ، حيث حصل على تقييم 8.88, متفوقًا على كمال الدين سليمانة لاعب فريق رين الفرنسي والذي حصل على تقييم 8.14، ثم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني بتقييم 8.08.

ويأتي محمد صلاح في المركز الثاني في قائمة أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية منذ انطلاق هذا الموسم بتقييم 8.41، خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، كما يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال اوروبا برصيد 5 أهداف.