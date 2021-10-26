رسميا.. الخطيب يعلن عن قائمته في انتخابات الأهلي القادمة

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائمته في الانتخابات المقبلة التي أعلن ترشحه فيها على منصب الرئيس، مشيرا إلى دور لجنة الحكماء في اختيار تلك العناصر.

وكشف الخطيب عن قائمته قائلا: "تم الاتفاق مع لجنة الحكماء على ترشح العامري فاروق في منصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي في منصب أمانة الصندوق، بجانب الدكتور محمد شوقي، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، حسام غالي، مهند مجدي، ومحمد سراج كأعضاء فوق السن، بجانب محمد جمال الجارحي ومي عاطف كأعضاء تحت السن".

وقال الخطيب في مقطع فيديو تم بثه عبر "فيسبوك": "جرى تشاور بين لجنة الحكماء بقيادة رئيس النادي ورموز النادي لتحديد العناصر التي ضمتهم القائمة الانتخابية، وهو الأمر المعتاد في النادي على مدار السنين الماضية".

وأضاف: "وضعت رؤية وأفكارا في مؤتمر مراجعة الأعمال مع أعضاء الجمعية العمومية لاستعراض ما حققناه، وتحدثت مع لجنة الحكماء في أكثر من مناسبة، واخترنا بعض الزملاء الحاليين بجانب أسماء من الخارج".

وتابع: "قمنا باختيار أفضل العناصر التي ستحقق الرؤية المستقبلية للنادي خلال المرحلة المقبلة، وكل اللجنة بالإجماع وافقوا على الرؤى والأسماء التي اقترحتها".

وواصل: "عدم تواجد الزملاء الذين لن يوفقوا في الدورة المقبلة سيكون أمرا مثاليا لأن الأهلي فوق الجميع ويأتي قبل أي اسم لأنه صانع هذه الأسماء لم يكن ليعرفنا أحد بدون الأهلي".



وأكد: "ما أسعدني من الذين لن يشملهم التوفيق للتواجد في هذه الدورة الانتخابية هو رد فعلهم، مثل إبراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني وأعلنوا دعمهم لقائمتي الانتخابية وأوجه لهم الشكر".

وأكمل الخطيب: "أعتذر لتأخر الإعلان عن القائمة بسبب ظروفي المرضية والوقت كان قصيرا للغاية، وأشكر الزملاء الموجودين في القائمة حيث لم يتقدم أي أحد منهم بأوراق ترشحه إلا بعد الرجوع لي".