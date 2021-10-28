لاعب الإسماعيلي السابق: الحمد لله إن الفريق خسر 4 بس من الأهلي

قال رضا سيكا، لاعب الإسماعيلي السابق، إن الأهلي استحق الفوز على الدراويش، بفضل الأداء الرائع الذي قدمه، موضحًا أن هناك عوامل أيضًا أثرت على نتيجة المباراة.

وأضاف سيكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن عدم لعب الإسماعيلي بالإسماعيلية، سببًا في خسارة الفريق، فضلًا عن غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق، عن إدارة المباراة، لظروف إصابته بفيروس كورونا.

واستكمل تصريحاته «الحمد لله إن النتيجة توقفت عند 4 أهداف فقط، خاصة وأنها كانت من الممكن أن تنتهي بسباعية نظيفة، في ظل غياب طلعت يوسف، وغياب الروح والأداء عن لاعبي الفريق التي صدمت في الكثير منهم».

