استشاري صحة نفسية: نضج الشخصية يقلل من تأثير الصدمات.. فيديو

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن رد فعل الشخص في الصدمات النفسية يختلف ووفقا لطبيعة الإنسان، وتاريخ خبراته السابقة، موضحا أن نضج الشخصية يقلل من الصدمات النفسية.

وأضاف جمال فرويز، خلال لقائه لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنسان من حقه الزعل والتأثر في مواقف الصدمات النفسية، ولكن لابد من أن يكون لهذا الزعل حد معين، ومدة زمنية مؤقتة ؛ لتفريغ الطاقة السلبية للخبر الصادم .

وأوضح فرويز، أن التعرض للضغط يزيد من إفراز هرمون " النورأدرينالين " وهي مادة قابضة للأوعية الدموية ، وتسبب الصداع ، وبرودة الأطراف ، وزيادة ضربات القلب ، وآلام المعدة ، متابعا " 60% من مرضى القولون العصبي مرضى نفسيين " .

وأردف فرويز، أن التخلص من الصدمات النفسية في زمن أسرع يسهل من تقليل الأعراض النفسية الشديدة ، منوها أن تاريخ ما قبل التعرض للصدمة هو مؤشر لسرعة التخلص من الصدمة النفسية .

وأشار إلى أن الخبر المفاجيء يتسبب في تغيير كامل للنواقل العصبية ، ويختلف رد الفعل من شخص لآخر، وأكثرهم فائدة الصراخ.