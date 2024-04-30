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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم Apple تكسب 65 مليار دولار في يوم واحد.. وDomino's Pizza يحلق مرتفعاً

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صدى البلد

مؤشر S&P 500 يرتفع لأعلى مستوياته في أسبوعين

أغلقت المؤشرات الأميركية على مكاسب جماعية بدعم من أسهم Apple وTesla وسط ترقب المستثمرين لبيان وتوقعات الفدرالي بخصوص مسار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
وتتوقع الأسواق أن يبقي بنك الاحتياطي الفدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير بينما سيتبنى لهجة متفائلة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 0.4% أي ما يعادل 146 نقطة مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي.
كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.35% ليلامس مستويات 16000 خلال الجلسة.
وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.3% إلى أعلى مستوياته في أسبوعين.



وارتفعت أسهم Tesla بنحو 15% مسجلاً أعلى مكاسب يومية في سنوات بعد أن أحرزت شركة صناعة السيارات الكهربائية تقدمًا في الحصول على الموافقة التنظيمية لإطلاق برنامجها المتقدم لمساعدة السائق في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة.

أسهم Apple

ارتفع سهم Apple بنسبة 2.5% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، لتضيف الشركة 65 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن أشار تقرير إلى أن صانع iPhone قد جدد المناقشات مع OpenAI حول استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالشركة الناشئة.
كما قامت شركة Bernstein بترقية أسهم Apple إلى "أداء متف

أسهم Domino's Pizza

قفز سهم Domino's Pizza بنحو 6% إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين بعد إعلانها عن نتائج إيجابية وبأكثر من التوقعات.

وبلغت إيرادات الشركة 1.08 مليار دولار للربع المنتهي في مارس 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6٪ على أساس سنوي

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