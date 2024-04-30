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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: مازيمبي يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي

صدى البلد

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن مازيمبي الكونغولي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام النادي الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
 

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج «كلام في الكورة»: «مازيمبي له ركلة جزاء والحكم تغاضى عن احتسابها كما أن هدف الفريق الكونغولي الذي تم إلغائه كان صحيحا، وفي النهاية النادي الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية».


 

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دورنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيافي الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال،على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت  25 من نفس الشهر.


 


 

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