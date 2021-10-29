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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

74 مواطنا حولوا من الإسكان التعاوني ببورسعيد إلى التمويل العقاري

صدى البلد

تواصل محافظة بورسعيد، تلقى رغبة المواطنين، من متقدمى الاسكان التعاونى المرحلتين الثانية والثالثة في الحصول على وحدة سكنية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقارى والتى أعلنت عنها منذ يومين.

 

وأكدت محافظة بورسعيد، أن عدد المتقدمين خلال الاستطلاع فى اليوم الأول بلغ 74 مواطنا بواقع 51 لمشروع الأمل الجديد بحى الضواحى و 23 بمشروع النورس جنوب بورسعيد.

 

وكانت محافظة بورسعيد أشارت إلى أن الوحدات السكنية المتاحة (256) وحدة سكنية بمساحة (75) م تشطيب سوبر لوكس تسليم فورى بعد التعاقد مع البنك  بمشروع الامل الجديد بحى الضواحى بالاضافة الى (349) وحدة سكنية مشروع النورس بجنوب بورسعيد بمساحة (90) م تشطيب سوبر لوكس تسليم فورى بعد التعاقد مع البنك .

 

وشدد المحافظة على أن يكون المتقدمين قاصرين على متقدمى الإسكان التعاونى (المرحلتين الثانية والثالثة) وذلك لمدة أسبوع من28 أكتوبر إلى4نوفمبر 2021

واوضحت محافظة انه يتم التسجيل من خلال الرابط 

http://www.portsaid.gov.eg/advertisment/EskanFourm.aspx...

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وأوضحت محافظة بورسعيد، أنه فى حالة الحصول على مسكن من أحد هذين المشروعين يعد هذا تنازل رسمى عن الحصول على أي مسكن آخر من الإسكان التعاوني. 

وبينت محافظة بورسعيد، أنه سيتم عرض راغبى الحصول على الوحدات السكنية على البنوك الممولة وسيتم إخطار المواطن من خلال الدخول على الرابط بقيمة المقدم والأقساط وفقاً للحالة الإئتمانية لكل مواطن علي حدة مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

 

وأكدت محافظة بورسعيد، أنه فى حالة زيادة عدد المسجلين والمقبولين بنكياً عن عدد الوحدات السكنية المتاحة يتم إجراء قرعة علنية بين المقبولين.

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