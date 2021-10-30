ابن عاق.. ضبط شخص عذب أمه بالضرب 12 ساعة لخلافات أسرية بالمحلة

شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم واقعة شروع إبن عاق في التعدي بضرب والدته العجوز ، والتسبب لها في نزيف وجروح وكدمات بوجهها ، بسبب خلافات أسرية بينهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة باستقبال مستشفى المحلة العام العام سيدة مصابة بكدمات بالوجه وتورم إثر تعدي نجلها عليه.

وأفاد شهود عيان من جيران الأسرة ، أن الأم استغاثت بأهالي المنطقة من نجلها بعد نشوب مشادة كلامية تطورت الي قيام الابن بعد بالتعدي عليها لمدة 12 ساعة بالضرب الوحشي بالأيدي في الوجه وجميع أنحاء الجسم والركل بالقدم وتسبب لها فى إصابات بالغة لدرجة انها لا تستطيع الحركة، مما اضطر الأهالي بالاتصال بشرطة النجدة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم ثان المحلة مدعومة بسيارة إسعاف وجرى نقل السيدة إلى مستشفى المحلة العام.

وتمكنت المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة من ضبط نجل السيدة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .