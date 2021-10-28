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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 39 ألف رأس من الأغنام والماعز بحملات بيطرية في الغربية

حملات بيطرية بالغربية
حملات بيطرية بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم تحصين 39  ألف رأس من الأغنام والماعز، منذ انطلاق الحملة القومية وحتى اليوم الخميس، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.


وأشار " أنور"، إلى أنه من المستهدف خلال تلك الحملة، تحصين 41688 رأس أغنام وماعز، لافتا إلى استمرار التحصينات لحين الانتهاء من التغطية وتحقيق المستهدف، أو لحين صدور تعليمات أخرى في هذا الشأن.

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وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أكد على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الأغنام والماعز والتى تعد أحد من مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للإدخار للأسر في الريف ، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية ، لذلك يعد القضاء على هذا الطاعون وسيلة هامة لحماية الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي ، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة والتى تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية .


وناشد المحافظ، المربين، التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين حيواناتهم لحمايتهم من الأمراض والأوبئة، حيث أن التحصينات متوفرة وآمنة وفي المتناول، حيث يبلغ سعر التحصين للحيوان 3 جنيهات.

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حملات بيطريه الغربية تحصينات الحمي الماعز تنمية الثروة الحيوانية محافظ الغربية مرض طاعون المجترات

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