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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يفتتح مبنى الدراسات العليا الجديد بكلية الحقوق

جامعة طنطا
جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا اليوم، الأربعاء، المبنى الجديد للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة طنطا فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد ابراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

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وقام رئيس الجامعة بجولة داخل المبنى الجديد تفقد  خلالها القاعات الدراسية ومدرجات المبنى الجديد  موضحاً أنه قد تم تجهيز المبنى وفقًا لأحدث النظم التعليمية، بما في ذلك السبورات التفاعلية، والإهتمام بالمسارات الحركية لدخول وخروج ذوى الهمم، وكذلك الأماكن المخصصة لهم داخل المدرجات.

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أكد الدكتور كمال عكاشة أن المبنى الجديد  يقدم الخدمات التعليمية لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق وتم دعم البنية التكنولوجية بالمبنى لتقديم كافة الخدمات الطلابية رفميا. مشيراً إلى أن المبنى يتكون من ٧ طوابق ويضم ١٢ قاعة للتدريس مجهزة باحدث الاجهزة والوسائل التعليمية و معملين للحاسب الآلى .

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رئيس جامعة طنطا مبنى كلية الحقوق الطلاب أول أيام العام الدراسي الجديد

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