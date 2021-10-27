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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طارق رحمي: لن يسمح بدخول العاملين لمقار عملهم دون تلقي اللقاح

إطلاق أسماء شهيدين على مدرسة ومركز شباب في الغربية

مجلس تنفيذي الغربية
مجلس تنفيذي الغربية يوافق على إطلاق أسماء شهيدين على مدرسة و

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم ، الاجتماع التنفيذي الدوري للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد، مديري المديريات الخدمية، رؤساء الهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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في بداية الاجتماع، شدد محافظ الغربية على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي يقضي بحظر دخول العاملين بدايةً من ١٥ نوفمبر إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من تلقيهم للقاح ضد  فيروس كورونا، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، كما أنه بدايةً من ١ ديسمبر المقبل لن يُسمح لأي مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وخلال الاجتماع ، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على مجموعة من القرارات، من أهمها تعديل رسوم أعمال الإشغال السنوية، تغيير رسوم فك وتركيب الكلابش بمبلغ ١٠٠ جنيه و١٠ جنيه تكلفة الاستعلام عن خدمات أخرى، رفع قيمة تعريفة الركوب للجمعية التعاونية إلى ٢.٥ جنيه لخطوط ( سبرباي/ العجيزي ،  سبرباي /سيجر ، سبرباي/ مساكن الشباب) .

كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عبد الرؤوف أبو زيد منصور على مدرسة التحرير الابتدائية ببسيون والذي استشهد في إحدى العمليات العسكرية بقطاع رفح شمال سيناء بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢١ ، إطلاق اسم الشهيد إبراهيم رجب محمد حسن العجيزي والذي استشهد في تاريخ ١ مارس ٢٠١٧ على مركز  شباب كفر الجبالية مركز طنطا ، وأكد محافظ الغربية على أن إطلاق اسم الشهداء على المنشآت المختلفة يعد فخراً لتلك المنشآت ، حيث أن الغربية لا تنسى شهدائها أبداً وتسعى دائماً لتكريم أسرهم وتخليد أسمائهم عرفاناً بتضحياتهم الجليلة في سبيل الوطن.

وفي ذات السياق ، قام المجلس التنفيذي للمحافظة بالموافقة على قبول التبرع بعدد ٦ قطع أراضي بنطاق مراكز  (بسيون ، طنطا وقطور) ، وذلك لإقامة محطات رفع صرف صحي بقرى ( كفر سالم، منشأة بسيون، شبراطو ، نجريج ، كفر الثعبانية وإخناواي) ، قبول التبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الإنشاء الحديثة مركز المحلة الكبرى ، قبول التبرع بقطعة أرض بعزبة النمكية مركز قطور لإقامة وحدة صحية بشرط استيفاء موافقة وزارة الزراعة.

كما قام المجلس بالموافقة على تخصيص الدور الأول من المجمع الخدمي بمنشأة الكردي لإقامة مكتب بريد به، اعتماد مخططات تفصيلية لعدد ٢٢ من الأحواض داخل مدينة طنطا ( ١٣ بحي أول و٩ بحي ثان ) وقبول تبرعات ب ٣٧ قطعة أرض بزفتى لإقامة مشروعات نفع عام عليها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

محافظ الغربية إجتماع المجلس التنفيذي مشروعات حوض نائب محافظ صرف صحي حياة كريمة

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