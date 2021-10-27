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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طارق رحمي في مجلس الجامعة : الجائزة تدعم التنافسية الجادة وتدفع الجميع بقوة لاتخاذ خطوات ثابتة تجاه التطور والحداثة

محافظ الغربية يكرم جامعة طنطا لفوزها بجائزة مصر للتميز الحكومي

صدى البلد

 كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جامعة طنطا ممثلة في الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة ، لحصولها على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي ٢٠٢٠ للمؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية الذكية فئة "الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية"، وذلك خلال حضوره المجلس التنفيذي للجامعة صباح اليوم.

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وأكد المحافظ خلال كلمته على أهمية هذه الجائزة كونها تدعم التنافسية الجادة وتدفع الجميع بقوة لاتخاذ خطوات ثابتة تجاه التطور والحداثة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنتها تحقيقاً لرؤية البلاد المستقبلية للتنمية المستدامة وتوافقاً مع خطواتها الواسعة نحو الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعته المتميزة لأعمال المسابقة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق المسابقة لأهدافها المرجوة على مستوى الدولة المصرية، كما وجه رحمي الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على نجاح المسابقة في تحقيق أهدافها، كما أشاد بالدور الفعال للجامعة في ما توفره من مواقع إلكترونية تفاعلية ستقدم خدماتها للطلاب بشكل يسير ومبسط.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمود زكي إلى أن الجائزة تأتي تقديراً لجهود الجامعة فى دعم البنية التكنولوجية ودعم المنصات الالكترونية ورقمنة كافة الخدمات الطلابية كونها من الجامعات السباقة في دعم مشروع التحول الرقمى، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مؤكداً أن الجامعات المصرية  تشهد طفرة متميزة فى ملف التحول الرقمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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محافظ الغربية وكيل الصحة بالغربية يكرم رئيس جامعة طنطا التميز الحكومى الخدمات الإليكترونية

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