أهالي قرية شبراتنا بالغربية يشيعون جثمان المستشار أحمد الشاذلي في جنازه مهيبة

شهدت قرية شبراتنا ، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم ، مراسم تشييع جثمان المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا ، في مشهد جنائزي مهيب ، شارك خلال المئات من الأسر والعائلات، عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير حتي مثواه الأخير بمقابر أسرته بمسقط رأسه .

وشارك في تشييع جثمان الفقيد عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من المستشاريين وأقارب الفقيد.



جدير بالذكر أن المستشار أحمد الشاذلي ، الراحل قد التحق بمجلس الدولة دفعة 1976م كما انتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 سنة ، بين هيئة المفوضين، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.

بينما كان من أوائل قضاة مجلس الدولة، الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

كما تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا «فحص»، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

فيما تولى رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى العام القضائي 2017 م كما تتلمذ على يد المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق.

و في 27 ديسمبر 2015، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.



وفي 10 سبتمبر 2016، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.