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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

د.محمود ذكى : جامعة طنطا تواكب التقدم العالمي في المجالات البحثية والتكنولوجية

جامعة طنطا تقفز ٣٩ مركزاً فى تصنيف يو إس نيوز الأمريكى لعام 2021

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكى يو إس نيوز  US News لعام 2021 ، تقدم ترتيب جامعة طنطا لعام 2021 لتحتل المركز 983 عالميًا متقدمة 39 مركزًا عن العام السابق، كما جاءت في المركز العاشر محليًا  .

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كما حققت جامعة طنطا أيضا ترتيبًأ عالميًا في مجال الهندسة لتأتي في المركز 480 عالميًا والسابع محليًا، وفي مجال الكيمياء حققت المركز 706 عالميًا والسادس محليًا،  كما دخلت هذا العام لأول مرة في مجال العلوم الطبية لتحقق المركز 765 عالميًا والثـامن محليًا.

 

أكد د.محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية من خلال تحديد الاستراتيجيات اللازمة لمواكبة التقدم العالمي في المجالات البحثية والتكنولوجية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم دورها المجتمعي وخاصة في ظل الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.

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أشاد د. محمود ذكى بما حققته الجامعة من  قفزات غير مسبوقة بالتصنيفات الدولية فى 2021، حيث دخلت لأول مرة فى تصنيف شنغهاى للتخصصات الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية والنبات محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم، كما احتلت المركز الـ 1010عالميًا، والسابع محليًا فى تصنيف "ليدن" الهولندى، حيث نشرت 1119 بحثاً من بينها 155 بحثاً فى علوم الحياة والأرض، و436 فى علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحث فى مجال العلوم الفيزيائية والهندسية، كما ظهرت فى تصنيف الQS بالمركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.

أضاف أن الجامعة تنافس بقوة بالتصنيفات الدولية، وأن ما تحقق من قفزات فى ترتيب الجامعة دوليًا هى حصاد لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة ودعم علماء الجامعة فى النشر الدولى لأبحاثهم فى كبرى المجلات العلمية، حيث تم  تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالابحاث العلمية التطبيقية التى تخدم المجتمع وتساهم فى دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030  وخدمة الاهداف الوطنية والمشروعات القومية.

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن التصنيف الأمريكي يعتمد على عدد من المؤشرات منها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي بالجامعة، والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالميًا والكتب المنشورة بدور النشر العالمية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي وغيرها من المؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي.

رئيس جامعة طنطا تقفز 39 مركز تصنيف العالمي ترتي الدولي

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