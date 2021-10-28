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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 882 مليون جنيه

محافظ الغربية يتفقد طريق طنطا - السنطة - زفتى وعدد من مشروعات الرصف

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد طريق طنطا - السنطة - زفتى وعدد من مشروعا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدداً من مشروعات الرصف الجاري تنفيذها في محافظة الغربية ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية.

 

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء طريق (طنطا - السنطة - زفتى) الجديد ، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق بطول ١١ كيلو متر في المرحلة الأولى من السنطة حتى طنطا وبتكلفة ٨٨٢ مليون جنيه وسيتم الإنتهاء منها في فبراير القادم ، في حين تبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى بطول ١٠ كيلو متر عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

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كما تفقد محافظ الغربية أعمال رصف وتطوير مدخل محافظة الغربية " كمين دفره "، والذي يتم تطويره من خلال إزالة طبقة الأسفلت ووضع مربعات خرسانية لتفادي المشاكل الناتجة عن سير سيارات النقل الثقيل، حيث أشار المحافظ أن هذه الطبقات ستضع حلولاً نهائية لتفادي حصول أي تموجات في طبقات الأسفلت.

وفي ذات السياق ، تفقد الدكتور طارق رحمي أعمال إنشاء محور ( ميت حبيش - طنطا) الجديد والذي يتم إنشاؤه من كوبري فاروق وحتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص الطريق القديم كمدخل لطريق السنطة، في حين تخصيص الطريق الجديد للخروج ، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية.

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كما تابع المحافظ أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلتيه الرابعة والخامسة بدايةً من كوبري قحافة وحتى كوبري فاروق بالتوازي مع الكورنيش الحالي.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف في تاريخ المحافظة، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق سيولة مرورية وتخدم عدد أكبر من المواطنين.

محافظ الغربية يتفقد طريق طنطا - السنطة - زفتى وعدد من مشروعات الرصف

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محافتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم عددا من مشروعات الرصف الجاري تنفيذها في محافظة الغربية وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية الغربية محافظ الغربية شهداء الجيش الابيض اتحاد الصناعات

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