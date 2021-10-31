روسيا تتابع مدمرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود..تفاصيل

أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزارة دفاع روسيا تتابع مدمرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع بدخول مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، مضيفا أن أسطول البحر الأسود الروسي يتابع مسار السفينة الحربية الأمريكية.

وقال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع إن "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت تتابع حركة المدمرة بورتر".

وأوضح المركز أم المدمر الأمريكية بورتر مزودة بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر عام 2021.