مسئول في إدارة بايدن يكشف طلبا لرئيسه خلال قمة العشرين من روسيا.. فما هو؟

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية تزامنًا مع عقد قمة مجموعة العشرين التي تجمع زعماء أكبر اقتصادات العالم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحث كبار منتجي الطاقة في مجموعة العشرين الذين لديهم طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

من المقرر أن يناقش بايدن وغيره من قادة مجموعة العشرين الجهود المبذولة لإنهاء وباء كورونا COVID-19 والاتفاق على فريق عمل جديد لتحسين التنسيق والتخطيط لمنع الجائحة التالية.

كما يتوقع إن المصادقة على اتفاقية تدعمها أكثر من 130 دولة لتأسيس حد أدنى جديد للضريبة العالمية.

لكن الأعضاء منقسمون حول قضايا أخرى، فمع ارتفاع أسعار النفط والغاز ، لم تقم بعض الدول المنتجة للطاقة مثل روسيا بزيادة الإنتاج بما يكفي لإرضاء الدول التي تعتبر إلى حد كبير مستهلكة للطاقة وسط القلق بشأن نقص الطاقة والتضخم.

أعرب كبار مستشاري بايدن عن مخاوفهم بشأن عدم قيام موردي الطاقة بزيادة الإنتاج بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد.

أدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز الطبيعي ، مع ارتفاع المؤشر الأوروبي القياسي بنحو 600٪ هذا العام ، إلى انخفاض المخزونات وزيادة الطلب مع تعافي الاقتصادات من أزمة كوفيد -19.

ويتم حث روسيا ، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا ، وعملاق الطاقة غازبروم على بذل المزيد من الجهد لتخفيف الأسعار في السوق.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة: "إنها فترة حساسة في الاقتصاد العالمي ، والمهم هو أن إمدادات الطاقة العالمية تواكب الطلب العالمي على الطاقة".

ذكر المسؤول: "هناك منتجي طاقة رئيسيين لديهم طاقة فائضة ، ونحن نشجعهم على استخدامها لضمان انتعاش أقوى وأكثر استدامة في جميع أنحاء العالم" ، دون أن يذكر أي دولة بعينها.

وقال المسؤول إن قادة مجموعة العشرين لن يستهدفوا على وجه التحديد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، ولن يضعوا أي أهداف لإنتاج الطاقة.

لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة شخصيًا ، لكن من المتوقع أن يشارك بالفيديو.

أثارت تعليقات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق من هذا الشهر توترات جديدة بشأن خط أنابيب الغاز البحري نورد ستريم 2 ، الذي عارضته واشنطن منذ فترة طويلة وينتظر الآن الموافقة عليه من الحكومة الألمانية.