هل يقول العالم وداعا لـ كورونا أخيرا أم الحقيقة غير ذلك؟.. بلومبرج: 40 مدينة بدأت في تخفيف القيود والعودة للحياة الطبيعية.. ومناطق كثيرة تشهد انحسارا للوباء ..ولكن!

بلومبرج: تسارع وتيرة التطعيمات طمأن العالم

شركات السياحة والطيران بدأت في الاقتراب من معدلاتها السابقة في السفر

كورونا لم ينتهِ بالمطلق .. وخطره مازال باقيا.. لكن ليس كما بدأ

يبدو أن العالم يتجه للخروج من مرحلة وباء كورونا، مع تسارع التطعيمات في العالم وتدفق اللقاحات المضادة للوباء ضد المرض، ومن ذلك ماقالته مدونة فورتشن، إنه إذا توجهت إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ، فسترى المقاهي وأرصفة المدينة مكتظة بالناس من الناطقين بالفرنسية والإنجليزية، وستراهم متراصين وقد حجزوا المطاعم الشعبية حتى وقت متأخر من المساء، وهي كلها مظاهر لعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة كبيرة وإن لم تكن كاملة كما سبق، وهذا الذي قد يأخذ وقتًا، ما يقول إن العالم دخل طور التعافي من الوباء صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.



قالت فورتشن، إن مناطق عدة في العالم، بدأت تفتح الأجواء بشكل أقرب إلى الطبيعي ورفعت أو خففت من محظورات السفر بعدما كان السفر أو التجمع مرفوضًا وممنوعًا بسبب المحظورات الصحية وقيود فيروس كورونا COVID-19.

ونقلت فورتشن ذلك وفقًا لتحليل جديد أجرته بلومبرج، وقالت إن الإجراءات الحدودية تتراجع تمامًا كما بدأت العديد من المدن في تخفيف القواعد المحلية.

نظرت بلومبرج في قيود الصحة العامة في 40 مدينة حول العالم والتي تم تتبعها منذ أوائل أغسطس ، بالإضافة إلى 30 مدينة أخرى تم تتبعها منذ منتصف سبتمبر.

تحصل كل مدينة في تحليل بلومبيرج على درجة "أكثر انفتاحًا" أو "مفتوحة باعتدال" أو "أقل انفتاحًا" بناءً على مقاييس مثل حدود السعة في المطاعم والحانات ومعايير أخرى.

في 10 أغسطس ، كان 33٪ فقط من المدن تتمتع بدرجة "أكثر انفتاحًا"، واعتبارًا من الأسبوع الماضي ، حصلت 56٪ من المدن على هذا التصنيف.

وتقول البيانات إن هناك حالة عودة للحياة الطبيعية مع زيادة التطعيمات وتكيف الحكومات مع المستوى الأساسي للحالات ، حيث تتراجع المزيد من الأماكن عن تدابير الصحة العامة والقواعد الحدودية ، والسفر بغرض العمل والترفيه.



في إيطاليا ، سمح أمر حكومي للمسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية بالعمل بنسبة 100٪ في وقت سابق من هذا الشهر.

يوم الأحد ، خففت المملكة العربية السعودية قواعد لبس الكمامات وألغت لوائح التباعد الاجتماعي للأماكن العامة والنقل والمطاعم ودور السينما ، وذلك قبل مهرجان ترفيهي كبير يستمر خلال الربيع.

وذكرت بلومبرج إنه لم يعد كل شيء إلى طبيعته تمامًا بعد، لكن وضعت بروكسل هذا الشهر مطلبًا جديدًا يقضي بإظهار الأشخاص دليلًا على التطعيم لدخول العديد من المؤسسات ، والأقنعة موجودة في كل مكان على عمال الخدمة ومطلوبة في وسائل النقل العام.

تتم إعادة الافتتاح بالتوازي مع المواقف المتغيرة حول الأولويات الصحية للجائحة، فوجد استطلاع حديث شمل المقيمين في ستة بلدان - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والسويد وألمانيا وفرنسا - دعمًا متزايدًا لهدف "حماية الاقتصاد" وتراجع الدعم في الغالب لـ "الحد من انتشار" COVID.

في استطلاع آخر ، وجد أيضا القليل من الدعم لفرض قيود على الصحة العامة .

وتأتي زيادة الانفتاح تمامًا كما تم تخفيف قواعد السفر أيضًا، و تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح حدودها أمام المسافرين الذين تم تطعيمهم بداية من 8 نوفمبر ، وهي خطوة من المؤكد أنها ستوفر دفعة للأعمال التجارية العالمية والسفر الترفيهي.

أعادت دول الاتحاد الأوروبي فتح حدودها منذ الصيف ، بما في ذلك الوافدون من الولايات المتحدة. وبالمثل ، خففت المملكة المتحدة إجراءات فتح حدودها خلال الشهر الماضي ، وانضمت إلى جيرانها من الاتحاد الأوروبي.

قال توني كابوانو ، الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق ماريوت إنترناشونال إنك، خلال مؤتمر المستثمرين الدوليين الشهر الماضي: "نحن سعداء بالزخم الذي نشهده في التعافي ، وتستمر ثقتنا في النمو فيما يتعلق بالعودة القوية طويلة الأجل للسفر عبر جميع القطاعات" .

وتشهد شركات النقل الجوي حالة رواج أيضًا، حيث أعلنت شركة دلتا إيرلاينز الأسبوع الماضي عن أول أرباح ربع سنوية لها منذ بدء الوباء ، قائلة إن سفر المستهلكين في الولايات المتحدة عاد إلى مستويات عام 2019 وأن رحلات العمل تستأنف.



لكن هناك معكوسا لهذه الحالة، ففي مدن مثل موسكو ، حيث معدلات التطعيم المنخفضة ، تخطط السلطات لقيود جديدة صارمة ، حيث قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن الأشخاص غير الملقحين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا سيضطرون إلى البقاء في منازلهم لمدة أربعة أشهر بدءًا من 25 أكتوبر ، حيث تواجه العاصمة الروسية زيادة في إصابات COVID-19 وسط تردد واسع النطاق في الحصول على التطعيمات المحلية.

قال سوبيانين في تبرير الإغلاق ، إن ثلث الأشخاص في الفئة العمرية المعرضة للخطر فقط تم تطعيمهم ، على الرغم من وجود 86 ٪ من وفيات COVID.

يأتي القرار في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة في روسيا 30 ألفًا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة العام الماضي ، ووصلت الوفيات إلى مستوى قياسي بلغ 1015 يوم الثلاثاء.

ودعا رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إعلان يوم الثلاثاء 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر أيام عطلة في جميع أنحاء البلاد من أجل إبطاء انتقال العدوى.

ويواصل فيروس كورونا حول العالم حصد مزيد من الأرواح، حيث تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 4.96 مليون شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 245 مليون إصابة.

وفيما يلي قائمة بـ10 دول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء:

1- الولايات المتحدة سجلت نحو 739 ألف حالة وفاة، وأكثر من 45 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

2- البرازيل أكثر من 606 آلاف حالة وفاة، ونحو 22 مليون إصابة.

3- الهند أكثر من 455 ألف حالة وفاة، و34 مليون إصابة.

4- المكسيك أكثر من 286 ألف إصابة، ونحو 3.8 مليون إصابة.

5- روسيا أكثر من 230 ألف حالة وفاة، و8.2 مليون إصابة.

6- بيرو أكثر من 200 ألف حالة وفاة، و2.2 مليون إصابة.

7- إندونيسيا أكثر من 143 ألف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة.

8- بريطانيا 143 ألف حالة وفاة، و8.9 مليون إصابة.

9- إيطاليا؛ 132 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.7 مليون إصابة.

10- كولومبيا 127 ألف حالة وفاة، و5 ملايين إصابة.

ويعني ذلك أن العالم في سبيل خلال الفترة المقبلة في التخلص من كورونا ونفض غباره وأن تعود الحياة لما كانت عليه وإن كان بحذر أكبر، لأن المرض مازال يتحور ولم يصل العالم بعد للمناعة الطبيعية ولم يتم تلقيحه بالكامل بعد.