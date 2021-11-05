خبير يوضح العلاقة بين شركات التسويق والمطور العقاري.. فيديو

قال المهندس علاء صليب الخبير العقاري، إن العلاقة بين شركات التسويق العقاري والمطور العقاري تعتبر عقد تسويق فقط.

أضاف المهندس علاء صليب، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال السعيد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد2": "العميل يحتاج أكثر من مشروع لكي يحصل على ما يريده"، مردفا: "يجب عرض المنتجات على العميل أولا".

وأشار: "خدمة ما بعد البيع تقتضي المتابعة مع العميل أولا بأولا"، موضحا: "الخدمات وصلت إلى المدن الجديدة في وقت قياسي، وأصبح المواطن يستلم العقار حاليا كامل الخدمات".

خبير عقاري يكشف مزايا الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال المهندس علاء صليب الخبير العقاري، أن الاستثمار في العاصمة الادراية افضل على الاطلاق لأنه ملاذ آمن؛ مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بالمشروعات وموجودة على أرض الواقع.



وأضاف علاء مع الإعلامية منال سعيد خلال برنامجها «البوصلة» المذاع على فضائية «صدى البلد2»: « ان المشروعات الموازية للعاصمة الإدارية بأسعار أعلى من الوحدات في العاصمة»، موضحا أنه لا خوف من انخفاض أسعار الوحدات السكنية.



وأشار إلى ان العاصمة الادارية تتميز بالتخطيط والتنظيم وتخدم أكثر من محافظة وعليها إقبال كبير.