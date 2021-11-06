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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نورويتش سيتي يقيل دانييل فارك من تدريب الفريق بعد الفوز الأول بالبريميرليج

دانييل فارك
دانييل فارك

أعلن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي، إقالة الألماني دانييل فارك من تدريب الفريق لسوء النتائج.

ونشر نادي نورويتش سيتي بيانًا أكد في رحيل فارك عن تدريب الفريق حيث قال المدير الرياضي ستيوارت ويبر أن هذا القرار لم يكن سهلًا، لكنهم شعروا أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير لإعطاء أنفسنا أفضل فرصة للاحتفاظ بوضعنا في الدوري الإنجليزي.

وتولى فارك تدريب نورويتش سيتي لمدة 4 سنوات ونصف، قادهم فيها خلال 208 مباراة، ونجح في الصعود للدوري الإنجليزي مرتين.

وجاء قرار الإقالة بعد تحقيق نورويتش انتصاره الأول في البريميرليج هذا الموسم على حساب برينتفورد بهدفين مقابل هدف.

ويحتل نورويتش المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

ترتيب الدوري الانجليزي ترتيب الدورى البريميرليج الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برينتفورد نورويتش سيتي

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