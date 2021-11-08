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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. استمرار تطعيم منتسبي جامعة الدلتا التكنولوجيا ضد كورونا.. كانتين المدرسة من فطير وشيبسي إلى برجر وسيمون فيميه. إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

استمرار تطعيم منتسبي جامعة الدلتا التكنولوجيا ضد كورونا حتى الثلاثاء المقبل
تستمر جامعة الدلتا التكنولوجيا تلقي جميع منتسبيها لقاح فيروس كورونا، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على صحة وسلامة طلابها، موضحة أنه هناك متابعة واهتمام كبير لتلقى جميع الطلاب اللقاح قبل 15 نوفمبر الجارى.

وسط إجراءات احترازية مشددة .. "تجارة عين شمس" تستقبل الطلاب الجدد
نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس حفلاً لإستقبال الطلاب الجدد وسط اجراءات احترازية مشددة ،وذلك فى إطار سلسلة فعاليات إستقبال العام الدراسى الجامعى الجديد بكليات جامعة عين شمس ، تحت رعاية د.محمود المتينى رئيس الجامعة.

كانتين المدرسة من فطير وشيبسي إلى برجر وسيمون فيميه.. نوستالجيا
"كانتين المدرسة اللي محدش بيقرب منه مع أن الطعمية تجنن وسخنة وبسمسم والفول بالزيت الحار" بهذه الكلمات وصف الفنان علاء ولي الدين في فيلم الناظر محتويات كانتين مدرسة عاشور والذى قام فيه الفنان علاء ولي الدين بلعب دور ناظر المدرسة .

وكيل تعليم دمياط الجديد: نحرص على انضباط الطلاب وغرس القيم الأخلاقية بالمدارس
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الجديد، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور عبد الرزاق الزيني وكيل المديرية ومديري عموم المديرية.

جامعة القاهرة تنعي مدير عام شئون الطلاب
نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى السيد إبراهيم مصطفى مدير عام شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

إعارة 74 معلما ومعلمة لـ عمان والدول غير الناطقة بالعربية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن ترشيح وإعارة 74 معلما ومعلمة إلى دولة عمان والدول الغير الناطقة باللغة العربية.

يتناول سد النهضة.. إصدار التقرير الإستراتيجي لـ الشرق الأوسط بجامعة عين شمس
أعلن الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، عن إصدار "التقرير الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠".

رئيس جامعة عين شمس يستعرض أهم خطوات الحصول على جائزة اليونسكو
تسلمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الامية لعام 2021 بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

عين شمس التخصصي يكشف استعداداته لإجراء أول عملية زراعة رئة في مصر
تستعد مستشفى عين شمس التخصصي، التابع لمستشفيات جامعة عين شمس ، لإجراء أول عملية زراعة رئة في مصر، من خلال استعدادات مكثفة يقوم بها المستشفى في الفترة الحالية حيث افتتحت الجامعة منذ شهور وحدة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة لزراعة الأعضاء، والتي تشمل جميع التجهيزات اللوجستية والطبية اللازمة.

الهيئة العامة لتعليم الكبار: خطة واضحة للتخلص من الأمية بمصر قبل 2030
قال الدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الفوز بجائزة كونفوشيوس لم يأتِ من فراغ، ولكن كان هناك خطة واضحة بين الهيئة ومؤسسات الدولة وكان الشريك الأساسي في هذه التجربة هي الجامعات المصرية وخاصة جامعة عين شمس .

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