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مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: ازدواجية معايير الغرب نحو القضية الفلسطينية "مبررة" |فيديو

عبدالغني العيادي
عبدالغني العيادي مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي

قال عبدالغني العيادي المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن الشارع العربي يشعر بأن أوروبا مجحفة وتكيل بمكيالين نحو القضية الفلسطينية وتتعامل بازدواجية معها.

وأضاف العيادي في تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "هناك شعور بأن أوروبا تكيل بمكيالين وأن لديها ازدواجية في المعايير، وهذا الشعور يتفهمه الأوروبيون، لكن هناك ما يفسر ويبرر هذا الكيل بمكيالين وهذا الشعور بالكيل بمكيالين وهذا الحكم بازدواجية المعايير".

وتابع مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: "ما يبرر هو أن الوضع الأوكراني ليس الوضع الفلسطيني، والحالة الأوكرانية ليست الحالة الفلسطينية، وبالتالي لا مقارنة مع وجود الفارق، فهما حالتان مختلفتان، ومحكمة العدل الدولية قالت إن هناك إمكانية لإثبات وجود إبادة جماعية، ولم تقل إن ما يحدث إبادة جماعية".

وواصل: "هناك حالة خاصة في فلسطين، باعتبار أن فلسطين حكومة وحركة سياسية من داخل المنظومة الإسلامية وأنتم تعرفون ماذا عانت أوروبا مع الحركات الإرهابية ذات المرجعية الإسلامية".

اوروبا القضية الفلسطينية البرلمان الأوروبي فلسطين الحركات الإرهابية

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